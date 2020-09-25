Диктатор Северной Кореи извинился за убийство пограничниками южнокорейца

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын принес извинения народу Южной Кореи за убийство южнокорейского гражданина.

, сообщило в пятницу, 25 сентября, агентство "Ренхап". Агентство приводит заявление

Как сообщил директор разведывательной службы Южной Кореи Су Хо Она, Пхеньян проинформировал Сеул, что Ким Чен Ын "очень сожалеет" о "разочаровании" президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в связи с произошедшим.

Власти Северной Кореи также сообщили о результатах проведенного расследования убийства. Указывается, что северокорейские пограничники, охраняющие морскую границу между двумя странами, произвели более 10 выстрелов в корейца с Юга в водах КНДР. В Пхеньяне подчеркнули, что в результате обстрела было подожжено "плавучее средство", на котором находился гражданин Южной Кореи, и что его тело солдаты не сжигали после убийства.

Ранее в пятницу Минобороны Южной Кореи сообщило об усилении наблюдения за действиями северокорейских военных, особенно вблизи морской границы в связи с убийством своего гражданина. Министр обороны Со Вук указал, что в случае, если от КНДР будет исходить угроза, Пхеньян ждет "жесткая реакция".

За день до этого министерство заявило, что северокорейские пограничники застрелили 47-летнего работника министерства морского и рыбного хозяйства Южной Кореи, а затем сожгли его тело предположительно в рамках мер борьбы против распространения коронавируса. Согласно сообщению, этот человек при не выясненных пока обстоятельствах исчез с патрульного катера и оказался в водах КНДР.