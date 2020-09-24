В Сеуле заявили об убийстве южнокорейского чиновника в КНДР

Минобороны Южной Кореи узнало, что в КНДР был застрелен сотрудник рыболовного контроля при Министерстве морского и рыбного хозяйства республики, пропавший недалеко от границы КНДР, а его тело кремировали.

Об этом сообщило агентство Yonhap, передает РБК.

«Наши военные решительно осуждают этот жестокий поступок, призывают предоставить объяснения и наказать виновных», — сказали в Минобороны Республики Корея.

В ведомстве считают, что их гражданин мог быть убит во время попытки бегства на территорию КНДР.

Представитель Комитета начальников штабов (КНШ) сообщил агентству, что после убийства тело сотрудника рыболовного контроля было сожжено скорее всего потому, что в стране действуют карантинные правила из-за коронавируса.

Судно с пропавшим человеком на борту проходило с инспекцией возле линии границы между Южной и Северной Кореей у острова Малый Ёнпхён. Об его исчезновении узнала береговая охрана, началась поисковая операция. По информации военной разведки Республики Корея, мужчина был в водах КНДР.

Ранее, 17 июня, представитель администрации президента Южной Кореи Юн До Хан сообщил, что Сеул больше не будет терпеть «неразумные поступки и слова» со стороны КНДР. Так в республике отреагировали на резкие слова сестры лидера КНДР Ким Ё Чжон в ответ на предложения южнокорейского президента Мун Чжэ Ина решить конфликт двух стран дипломатическим и мирным путем.

15 июня Республика Корея попросила у КНДР дать возможность приехать специальному посланнику в Пхеньян. Северная Корея направила соседней стране отказ.