Лидер КНДР хочет провести денуклеаризацию до конца первого срока Трампа

Северокорейский лидер Ким Чен Ын хочет осуществить денуклеаризацию до конца первого срока президента США Дональда Трампа и договорился о проведении третьей встречи с президентом Южной Кореи, сообщили чиновники в Сеуле.

Ким и южнокорейский президент Мун Чжэ Ин встретятся в Пхеньяне 18-20 сентября и обсудят “практические меры” для осуществления денуклеаризации, сказал советник Муна по национальной безопасности Чон Ый Ён в четверг после встречи с Кимом днем ранее.

Встреча даст новый импульс переговорам о ядерном разоружении между КНДР и США. Трамп в августе отменил визит своего госсекретаря в Северную Корею, сославшись на отсутствие прогресса.

Ким сказал южнокорейским чиновникам, что его вера в Трампа “не изменилась” и что он хочет осуществить денуклеаризацию и положить конец враждебным отношениям с США до конца первого президентского срока Трампа, который истекает в начале 2021 года, сказал Чон.

“Особенно он подчеркнул, что никогда не говорил ничего плохого про президента Трампа”, - сказал Чон.

Ким впервые обозначил временные рамки для прекращения программы разработки ядерного оружия.

Северная Корея заявляла в ходе предыдущих, неудачных переговоров, что может рассмотреть возможность отказа от ядерной программы, если США предоставят гарантии безопасности - выведут войска из Южной Кореи и уберут так называемый “ядерный зонтик” из Южной Кореи и Японии.

Американские чиновники, вовлеченные в переговоры, ранее говорили, что КНДР отказывается даже начинать обсуждение вопроса об определении “денуклеаризации” и других ключевых терминов, таких как “верифицируемый” и “необратимый”, и настаивает на том, что США должны сначала согласиться пойти на встречные шаги, чтобы ослабить экономическое давление.

По словам Чона, Ким подчеркнул, что США должны ответить взаимностью на первые шаги КНДР, которые включают ликвидацию полигона для испытаний ядерного оружия и ракетных двигателей.

Посольство США в Сеуле сообщило в четверг, что не располагает информацией по данному вопросу.

Ким и Трамп в июне провели саммит в Сингапуре, на котором договорились о работе над полной денуклеаризацией. Однако переговоры не привели к значительному прогрессу, при этом появились признаки, указывающие, что Северная Корея продолжает разработку оружия.