США, Британия и Канада в пятницу могут ввести санкции в отношении отдельных граждан Беларуси

Соединенные Штаты, Великобритания и Канада планируют ввести санкции в отношении граждан Беларуси из-за фальсификации выборов 9 августа и последующего насилия в отношении мирных демонстрантов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с этим вопросом.

Четыре источника на условиях анонимности сказали, что санкции США, Великобритании и Канады могут вступить в силу уже в эту пятницу, чему помешать может только проблема координации действий между тремя странами.

Источники заявили, что санкции направлены на то, чтобы показать, какие последствия будут иметь спорные выборы и [жесткие] обращения с протестующими в Беларуси.

Один из источников сказал, что в списке трех стран присутствуют 8 фамилий, однако список может измениться.