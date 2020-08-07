В США призвали вернуть санкции против Беларуси при фальсификации выборов

Американская администрация должна восстановить санкции в отношении Беларуси, если итоги запланированных на 9 августа президентских выборов в республике будут фальсифицированы.

Такое мнение высказал в четверг в Twitter старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси).

"В эти выходные мир должен следить за выборами в Белоруссии. Если [белорусский] президент [Александр] Лукашенко украдет победу на выборах или примет жесткие меры против оппозиции, США должны быть готовы к возобновлению санкций в соответствии с принципами, изложенными в "Акте о демократии в Белоруссии", - считает законодатель, передает ТАСС.

Отвечая на вопросы Менендеса на слушаниях в его комитете 5 августа, кандидат на должность посла США в Минске Джули Фишер назвала приостановку действия ряда американских санкций против Белоруссии важным инструментом в двусторонних отношениях. Она добавила, что к рестрикциям необходимо относиться весьма серьезно.

Накануне вечером Сенат единогласно одобрил резолюцию с призывом к белорусским властям "провести 9 августа 2020 года свободные, честные и прозрачные президентские выборы в Белоруссии, включая обеспечение беспрепятственного участия [в них] всех кандидатов в президенты".

В рамках инициативы американские сенаторы осудили "политически мотивированные аресты и тюремное заключение оппозиционных кандидатов", включая известного белорусского оппозиционера Николая Статкевича, бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, Сергея Тихановского. Законодатели призвали немедленно освободить их, а также обеспечить их участие в выборах. Они осудили "произвольный отказ ЦИК Белоруссии в регистрации большинства потенциальных кандидатов".

"Сенат <...> осуждает разгон и произвольные аресты властями Белоруссии мирных демонстрантов, членов оппозиционных партий, правозащитников и независимых СМИ", - отмечается в документе.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.