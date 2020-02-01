США пока не готовы отменить санкции против Беларуси

Глава Госдепартамента США Майк Помпео сообщил, что в беседе с Лукашенко поднимались вопросы защиты прав человека, свободы вероисповедания.

Он отметил, что США и Беларусь приблизились к снятию санкций и такие встречи, как сегодня, способствуют этому. Но пока США не готовы полностью снять санкции с Минска и ожидают прогресса в защите прав человека.

"Мы будем рассматривать, какие санкции можно снять. Пока что мы до этой точки не дошли. Но такие моменты, как сегодня, приближают к этой цели", - заявил Помпео.

По его словам, США рассчитывают на более глубокие отношения с Беларусью.

При этом Помпео отметил, что синеокая должна самостоятельно выбрать путь развития, не поддаваясь какой-либо силе. Он заявил, что Лукашенко заверил его в незыблемости независимости и суверенитета Беларуси.