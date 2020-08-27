Последнее обновление: 27.08.2020 00:00

Эстонский премьер узнал об отказе Лукашенко ответить на звонок Макрона

Лукашенко отказывался от разговора по телефону не только с канцлером Германии Ангелой Меркель, но и от беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом рассказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас, сообщает РБК со ссылкой на ЕRR.

«Насколько я знаю, они [Меркель и Макрон] звонили не только президенту Российской Федерации. Просьбы о телефонных переговорах от обоих европейских лидеров были направлены также и в Минск — Александру Лукашенко, который не ответил и не взял трубку», — сказал Ратас.

О том, что Лукашенко отказывается с ней разговаривать Меркель рассказала 19 августа. «Я пыталась организовать телефонный разговор с президентом Лукашенко, но, к сожалению, он отклонял его», — рассказала канцлер.

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