Санкции против Беларуси откладываются из-за переноса саммита ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель перенес запланированный на 24-25 сентября саммит ЕС на 1-2 октября из-за подозрения на возможное заражение новым коронавирусом.

Об этом сообщил во вторник представитель Мишеля Баренд Лейтс, передает ТАСС.

"Сегодня главе Евросовету стало известно, что сотрудник Службы безопасности, с которым он был в тесном контакте в начале прошлой недели, получил положительный результат теста на коронавирус. Соблюдая бельгийские правила, он с сегодняшнего дня находится на карантине. Глава Евросовета принял решение перенести саммит ЕС, который был запланирован на 24-25 сентября, на 1-2 октября", - сказал он.

При этом он сообщил, что в настоящий момент тесты Мишеля на коронавирус - отрицательные. "Председателя регулярно проверяют, и вчера его тест был отрицательным", - отметил Лейтс.

На саммите ЕС 24-25 сентября главы государств и правительств, как ожидалось, должны были обсудить, в частности, кризис в Беларуси и ситуацию с Алексеем Навальным.