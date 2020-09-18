Макей пригрозил вышвырнуть из страны иностранные СМИ в случае введения санкций

Беларусь в случае введения санкций со стороны Евросоюза примет соответствующие ответные шаги, заявил в эфире телеканала СТВ министр иностранных дел Владимир Макей.

"Мы готовы к этому… будет вынуждены принять соответствующие шаги, связанные с внутриполитическим функционированием государств", - сказал Макей в эфире зомбоящика.

"Это может касаться и политической системы, и функционирования иностранных СМИ, аккредитованных в Беларуси, и ряда других шагов", - пояснил глава МИД.

"Будут, конечно же, и персональные санкции в отношении представителей различных евросоюзовских структур, а также представителей и отдельных стран-членов Евросоюза", - продолжил Макей.

По его словам, предварительный список уже подготовлен и будет введен сразу после соответствующего решения Европейского союза.

"Крайние меры, скажем так, это рассмотрение уровня дипломатического присутствия, возможности сохранения дипломатических отношений с тем или иным государством", - заявил глава МИД РБ.