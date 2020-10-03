ЕС официально ввел санкции против белорусских чиновников (Update)

Евросоюз официально ввел в действие санкционный список, включающий 40 белорусских чиновников.

Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на итоговой пресс-конференции саммита ЕС. Лукашенко в этом списке нет.

"Мы ввели в действие сегодня черный список на 40 имен", - сообщил Мишель.

Отсутствие в списке А.Лукашенко, глава Евросовета объяснил намерением ЕС "продолжать диалог" с властями Беларуси.

В санкционном списке 40 фамилий. Теперь этим людям запрещено въезжать в Евросоюз, а если у них есть активы на территории объединения, то они будут заморожены.

Большую часть списка составляют руководители силовых органов. В частности, это министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев и его заместители Геннадий Казакевич, Александр Барсуков, Сергей Хоменко и Юрий Назаренко. Под санкции попали также: замкомандующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков, командир отряда СОБР Александр Быков и командиры ОМОНа в Минске - Дмитрий Балаба, Витебске - Леонид Журавский, Гомеле - Михаил Домарнацкий, начальник центра изоляции правонарушителей на Окрестина Иван Соколовский.

Под санкциями теперь находятся и бывший руководитель КГБ Валерий Вакульчик, ряд нынешних заместителей председателей КГБ Беларуси, а также экс-генпрокурор Александр Конюк. В список попал и весь состав ЦИК Беларуси, включая председателя Лидию Ермошину.