Последнее обновление: 21.09.2020 17:30

В Беларуси за решеткой остаются 9 журналистов

На данный момент за решеткой в разных городах Беларуси остаются 9 журналистов, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Во время освещения Марша Справедливости в Минске в воскресенье, 21 сентября, были задержаны журналист Денис Борщ и автора YouTube-блога Сергей Козлович.

Журналиста Дениса Борща задержали возле Дворца Независимости, где он снимал митинг. Вечером стало известно, что журналиста отправили в следственный изолятор Жодино.

О задержании автора YouTube-блога «Не по ТВ» Сергея Козловича стало известно поздно вечером. В чем его обвиняют, пока неизвестно.

Сергей Козлович ушел с государственного телевидения 10 августа 2020 года, сообщает.

Также вечером из своей квартиры в Минске был похищен фотограф и режиссер-документалист, член БАЖ Николай Маминов. Где он находится и в чем его обвиняют, пока неизвестно.

Кроме того, сегодня стало известно о том, что в Пинске двум независимым журналистам были предъявлены обвинения в участии в митинге, который они освещали.

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