Последнее обновление: 01.09.2020 21:45

В Беларуси будут судить журналистов, освещавших протесты студентов

Белорусские власти завтра будут судить группу журналистов, задержанных сегодня в Минске во время освещения марша студентов.

Как сообщила журналист tut.by Надежда Калинина, которая с другими коллегами была сегодня доставлена в РУВД Октябрьского района для проверки документов, всех шестерых задержанных журналистов оставляют на ночь в РУВД.

Среди задержанных также журналист tut.by Алексей Судников, журналисты «Комсомольской правды в Беларуси» — Сергей Щеголев, Никита Дуболеко и Мария Элешевич, а также журналист БелаПАН Андрей Шавлюго.

Завтра всех шестерых будут судить за участие в несанкционированной акции.

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