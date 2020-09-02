Дела задержанных на акции протеста журналистов отправлены на доработку

Суд Октябрьского района повторно отправил на доработку дела задержанных днем ранее журналистов портала TUT.BY, агентства "БелаПАН" и "Комсомольской правды в Беларуси".

Судья отправил на доработку и устранение недостатков дела в РУВД Октябрьского района дела всех шести задержанных во вторник журналистов: Алексея Судникова и Надежды Калининой (tut.by), Сергея Щеголевя, Никиты Дуболеко и Марии Элешевич ("Комсомольская правда в Беларуси"), а также Андрея Шавлюго (БелаПАН), передает Интерфакс-Запад.

При этом дела Судниковой и Калининой уже рассматривались в среду судом и также были ранее отправлены на доработку.

Как сообщалось, журналисты были задержаны во время выполнения профессиональных обязанностей на студенческой акции протеста 1 сентября и обвиняются по ст. 23.34 "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий". По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа или административного ареста.