Последнее обновление: 20.09.2020 19:42

ЕФСР предоставит Беларуси $500 млн. в рублях для расчетов с Газпромом

Беларусь за счет кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) полностью погасит накопленную задолженность за поставки газа перед "Газпромом", заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает Интерфакс.

"Задолженность перед "Газпромом" составляет чуть меньше $330 млн и объем кредита, который мы обсуждаем, из Евразийского фонда $500 млн. Полный расчет перед нашей газовой компанией", - сказал он.

"Мы поддерживаем и белорусскую экономику, и поддерживаем российскую экономику. Потому что обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес", - подчеркнул Силуанов.

"И, безусловно мы слышим, что некоторые говорят, зачем мы в сложных для России ситуации даем еще кредиты зарубежным странам. В данном случае это наш очень близкий торговый и экономический партнер. Это и заказы для наших предприятий, это занятость на наших предприятиях", - пояснил он.

"Беларусь является нашим надежным заемщиком, не было еще прецедентов нарушения сроков возврата займов, мы считаем, что это очень хороший заемщик. При предоставлении межгосударственного кредита - он будет предоставляться в рублях на момент предоставления кредита - мы тоже учитываем и свои собственные интересы. Стоимость таких заимствований будет как стоимость на внутреннем рынке плюс определенная премия", - пояснил Силуанов.



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