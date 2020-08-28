Последнее обновление: 28.08.2020 17:18

Санкции Лукашенко против Литвы и Польши ударят по Беларуси

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что ответные санкции, которыми в пятницу угрожал Литве и Польше президент Беларуси Александр Лукашенко, в первую очередь ударят по его собственной стране.

"Трудно понять: насколько нужно цепляться за власть и ненавидеть свой народ, чтобы из-за затронутых амбиций решиться вредить своему государству и его гражданам", - написал Сквернялис в соцсети Facebook, передает Интерфакс-Запад.

"Если решения, о которых сегодня говорит Лукашенко, будут приняты, они в первую очередь ударят по самой Беларуси", - добавил он.

Лукашенко в пятницу заявил, что готов ввести ответные санкции в отношении Литвы и Польши, планирующих принять меры против властей Беларуси из-за подозрений в фальсификации выборов и действий силовых структур против мирных протестующих.

Далее по теме
Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование