Санкции Лукашенко против Литвы и Польши ударят по Беларуси

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что ответные санкции, которыми в пятницу угрожал Литве и Польше президент Беларуси Александр Лукашенко, в первую очередь ударят по его собственной стране.

"Трудно понять: насколько нужно цепляться за власть и ненавидеть свой народ, чтобы из-за затронутых амбиций решиться вредить своему государству и его гражданам", - написал Сквернялис в соцсети Facebook, передает Интерфакс-Запад.

"Если решения, о которых сегодня говорит Лукашенко, будут приняты, они в первую очередь ударят по самой Беларуси", - добавил он.

Лукашенко в пятницу заявил, что готов ввести ответные санкции в отношении Литвы и Польши, планирующих принять меры против властей Беларуси из-за подозрений в фальсификации выборов и действий силовых структур против мирных протестующих.