Последнее обновление: 18.09.2020 12:35

Литва просит поддержки США в обеспечении безопасности из-за БелАЭС

Литва обратилась за помощью к США по обеспечению безопасности в сфере энергетики в связи с запуском Белорусской АЭС (БелАЭС), заявил находящийся с визитом в Вашингтоне министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс.

"Департамент энергетики США хорошо информирован о ситуации в Островце. Мы просим постоянного внимания США к этому проекту и поддержки усилий Литвы по обеспечению безопасности", - сказал Линкявичюс.

Он отметил, что Литва постоянно подчеркивает, что БелАЭС - это российский геополитический проект "рядом с НАТО, одной из целей которого является сохранить в сфере влияния не только Беларусь, но и страны Балтии", передает Интерфакс-Запад.

В четверг Линкявичюс встретился с заместителем министра энергетики США Марком Менезесом.



blog comments powered by Disqus
<Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование