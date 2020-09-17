Последнее обновление: 17.09.2020 19:26

Страны ОБСЕ создали группу для изучения ситуации с правами человека в Беларуси

Семнадцать государств - участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) задействовали в четверг так называемый Московский механизм ОБСЕ и создали группу экспертов для изучения ситуации с правами человека в Беларуси после выборов президента.

Об этом сообщил в четверг постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Буш, передает ТАСС.

"Сегодня мы делаем шаг для использования параграфа 12 Московского документа Конференции по человеческому измерению ОБСЕ 1991 года (Московский механизм), чтобы учредить миссию экспертов для изучения и доклада о текущих проблемах, которые мы определили как очень серьезные угрозы для реализации положения о человеческом измерении ОБСЕ в Беларуси, а также предоставить рекомендации и советы", - процитировал дипломат совместное заявление 17 стран - участниц ОБСЕ.

Это уже второй случай создания подобной группы в отношении Белоруссии. В предыдущий раз такой шаг предпринимался в отношении республики в 2010 году.

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