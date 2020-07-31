Активист Маркелов был тайно осужден на 12 суток

Правозащитники спустя сутки смогли о судьбе активиста "Молодежного Блока" Петра Маркелова, задержанного 29 июля возле здания СИЗО №1 в Минске.

Вечером 30 июля стало известно, что его тайно осудили на 12 суток ареста якобы за нарушение законодательства о массовых мероприятиях по ч. 3 ст. 23.34 КоАП, сообщает правозащитный центр «Весна».

В чем конкретно обвинили активиста – неизвестно, так как о суде никому не сообщили, соответственно, туда никто не смог попасть.

Петра Маркелова сотрудники ОМОНа задержали около 23:30 29 июля под зданием СИЗО №1 в Минске, где объявили голодовку родственники политзаключенного Дмитрия Фурманова. Он с другими пришел поддержать девушку Дмитрия Ольгу Карякину, которая держит там голодовку с 26 июля.

Причина задержания – якобы активист похож на какого-то человека, в отношении которого имеются основания для задержания. Целые сутки различные ведомства Беларуси отказывались предоставлять родителям и друзьям Петра Маркелова его местонахождение и причины задержания. И только вечером стало известно, что Петра Маркелова отправили отбывать 12-суточный арест.