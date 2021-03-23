Венецианская комиссия обеспокоена преследованием протестующих в Беларуси

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) обеспокоена уголовных преследованием участников ненасильственных акций протеста в Беларуси.

Об этом говорится в заключении комиссии о соответствии ряда положений белорусского законодательства европейским стандартам, опубликованном в понедельник, 22 марта.

Эксперты отмечают избыточное регулирование вопросов проведения собраний, а также расплывчатые формулировки в нормативных актах, передает DW.

Белорусские власти получают свободу действий в плане применения законодательства, подчеркивается в заключении. Спонтанные мирные демонстрации фактически запрещены, указывается далее.

Венецианская комиссия особо выделила готовящийся в Беларуси закон об экстремизме и новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, вступившую в силу в начале марта. Эти документы могут иметь серьезные последствия для свободы собраний, отмечают эксперты.

Представители Венецианской комиссии не смогли посетить республику из-за пандемии коронавируса и пытались организовать виртуальные встречи с белорусскими властями, однако официальный Минск не пошел навстречу, говорится в заключении.