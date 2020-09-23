Путин допускает, что Навальный сам сварил себе "Новичок"

Путин в беседе со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном предположил, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог сам принять нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок".

Это утверждает французская газета Le Monde со ссылкой на собственный неназванный источник. Материал опубликован на сайте Le Monde во вторник, 22 сентября.

"Глава российского государства… посчитал, что Алексей Навальный мог сам принять яд - по неуточненной причине", - пишет издание.

По его информации, в ходе беседы Макрон четко указал, что "Новичок" не мог быть использован частной структурой, и добавил, что в связи с этим необходимы "официальные разъяснения" Москвы.

В ответ Путин якобы с презрением отозвался о Навальном, назвав его "обычным смутьяном в интернете", в прошлом якобы уже симулировавшим недомогание. Кроме того, по версии издания, президент РФ обвинил оппозиционера в "незаконных действиях" и заявил, что тот использовал Фонд борьбы с коррупцией для шантажа ряда российских должностных лиц и государственных служащих.

Отсутствие в России полноценного расследования произошедшего Путин обосновал тем, что результаты анализов, проведенных лабораториями во Франции и в Германии, не были доведены до "российских специалистов". Кроме того, президент РФ призвал учесть и другие аспекты: к примеру, что один из создателей "Новичка" якобы живет в Латвии, хотя о ком именно идет речь, он не уточнил.

Макрон, по данным газеты, сразу же отверг эту версию, а также утверждение Путина, что Навальный якобы принял "Новичок" сам.

Le Monde не раскрывает своих источников, но добавляет, что в коммюнике, обнародованных Кремлем и Елисейским дворцом по итогам беседы Путина и Макрона, их диалог нашел лишь "частичное отражение". Ни российские, ни французские официальные лица публикацию издания пока не прокомментировали.

Вскоре после онлайн-публикации Le Monde Алексей Навальный прокомментировал в Instagram заявление Путина: "Владимир Путин сообщил французскому коллеге: "Навальный мог сам проглотить этот яд". Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно", - вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведешь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!"