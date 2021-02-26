Власти РБ пытаются стимулировать «деловую активность» в строительстве

В Беларуси снижается размер резервирования средств, которые предназначены для исполнения подрядчиком своих обязательств по устранению недостатков строительных работ, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

Согласно указу №58 от 26 февраля 2021 года, резервы будут формироваться в размере 0,5% от стоимости выполненных работ вместо прежних 1,5%. Кроме того, подрядным организациям предоставлено право использовать на пополнение оборотных средств 50% ранее сформированных резервов, находящихся на специальном счете на дату вступления в силу указа.

Документом разрешен ввод в эксплуатацию объектов пятого класса сложности без получения заключений надзорных органов о соответствии этих объектов проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности. К таким объектам относятся, например, одноквартирные и блокированные жилые дома высотой до 7 м, садовые домики, хозяйственные постройки на приусадебных, садовых и дачных участках, здания и сооружения агроэкотуризма, дороги, линии электроснабжения и связи.