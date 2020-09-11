Последнее обновление: 11.09.2020 18:24

Газпром и Беларусь обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере

Глава "Газпрома" Алексей Миллер провел рабочую встречу с послом Беларуси в РФ Владимиром Семашко и министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем.

"Стороны обсудили текущие и перспективные вопросы сотрудничества в газовой сфере", - сообщила пресс-служба Газпрома, передает ТАСС.

Детали переговоров не сообщаются.

В начале сентября прошли переговоры премьеров РФ и Беларуси Михаила Мишустина и Романа Головченко в Минске. По их итогам глава российского Минэнерго Александр Новак высказал надежды, что переговоры между "Газпромом" и белорусскими компаниями по поставкам и цене газа на следующий год начнутся уже в ближайшее время после погашения Беларусью текущей задолженности, размер которой составляет $328 млн.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование