Последнее обновление: 09.09.2020 17:32

Лукашенко считает закрытой тему жесткого насилия в отношении граждан 9-11 августа

Лукашенко в интервью боссам российских медиа дал понять, что считает закрытой тему насилия и зверств со стороны правоохранительных органов в отношении граждан страны 9-11 августа. По его мнению, достаточно извинений главы МВД, чтобы закрыть вопрос как минимум с 6-ю жертвами событий тех трех дней, которые будут безусловны признанын преступлением против человечности.

"Да, и переборы были. И как Караев извинялся дважды. Я говорю: извинись, один раз извинись, если там что-то было. Он два раза извинился. Надо эту страницу перевернуть. И вернуться, когда страсти улягутся. Мы выводы сделали. Вы не думайте, что мы каменные. Мы сделали выводы", - сказал Лукашенко.

"Сказать "лес рубят - щепки летят" - очень грубо. Я нигде не говорю. Но по жизни всегда так бывает, что когда идет вот эта большая драка... Но то, что спасли республику, спасли страну, спасли стабильность... Я так думаю, да, не без издержек", - добавил белорусский диктатор.

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