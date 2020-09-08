Последнее обновление: 08.09.2020 19:06

Координационный совет подает заявление в СК РБ по фактам нарушений 6 сентября

Координационный совет сегодня подает заявление в Следственный комитет Беларуси о действиях силовиков во время акций протеста 6 сентября.

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении КС.

«Члены Координационного Совета сегодня подают заявления в Следственный комитет по всем фактам совершенных правоохранителями противоправных действий 06.09.2020 г. и в другие дни», - говорится в сообщении КС.

«Особое внимание в заявлении обращается на действия группы неизвестных лиц вечером в Минске в районе дома 3 по проспекту Победителей. Данные лица не носили форменной одежды и знаков отличия, закрыли свои лица масками для усложнения идентификации, не представлялись и не предъявляли документов, зато открыто демонстрировали различное оружие во время мирной акции и без оглашения каких-либо требований применяли спецсредства, избивали граждан. Исходя из заявления пресс-секретаря МВД О.В. Чемодановой, данные лица являются сотрудниками правоохранительных органов. Руководство их действиями осуществлял полковник милиции начальник ГУБОПиК МВД Н.Н. Карпенков, который лично разбивал стеклянную дверь в кафе», - сказано в заявлении.

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