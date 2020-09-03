Последнее обновление: 03.09.2020 15:14

Беларусь достигла договоренностей с Россией по оплате энергоносителей?

Беларусь достигла договоренностей с Россией по оплате энергоносителей, заявил сегодня премьер РФ Михаил Мишустин на переговорах белорусской и российской правительственных делегаций.

"Хотел бы поприветствовать решения, которые сегодня были приняты по нашим взаимным вопросам, связанными с оплатой энергоносителей. Мы достигли с вами всех договоренностей", - отметил Михаил Мишустин.

Мишустин не раскрыл суть договоренностей и конкретные решения. Он подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы вывести сотрудничество с Беларусью еще на более высокий уровень, наполнить его новым содержанием, взять лучшие практики в России и Беларуси и реализовать их в отраслевом взаимодействии.



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