Последнее обновление: 05.02.2021 09:34

Золотовалютные резервы Беларуси в январе снизились на $265 млн.

Международные резервные активы Беларуси в январе 2021 года потеряли 3,5% или $265 млн.

Как сообщает пресс-служба НБ РБ, на 1 февраля ЗВР составили $7203,4 млн.

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам января в основном обусловлено плановым погашением … внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $410,6 млн., а также уменьшением стоимости монетарного золота», - говорится в сообщении.

На снижение ЗВР также повлиял спрос на валюту со стороны физических лиц – в январе население выступило чистым покупателем валюты на сумму около $150 млн.

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