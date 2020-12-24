Нацбанк РБ надеется не допустить снижения ЗВР ниже $6 млрд. к концу 2021 года

Нацбанк Беларуси надеется на то, что сможет не допустить снижения уровня золотовалютных резервов страны ниже отметки в $6 млрд. на 1 января 2022 года.

Об этом говорится в Основных направлениях денежно-кредитной политики Беларуси на 2021 год, утвержденных указом №481 от 22 декабря 2020 года.

«Монетарная политика в 2021 году будет направлена на ограничение инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, в пределах 5 процентов», - говорится в документе НацбанкаРБ.

В 2021 году Национальный банк продолжит применение режима монетарного таргетирования, используя в качестве промежуточной цели широкую денежную массу.

Согласно направлениям, прирост средней широкой денежной массы прогнозируется на уровне 7–10 процентов, средней рублевой денежной массы – 11–14 процентов. Рублевая денежная база увеличится в 2021 году на 10–13 процентов.

«Курсовая политика, как и ранее, будет проводиться в режиме плавающего курса, который допускает проведение валютных интервенций для сглаживания резких колебаний курса белорусского рубля, а также приобретение иностранной валюты для пополнения золотовалютных резервов», - подчеркивается в документе.

«Операции на открытом рынке, проводимые на аукционной основе по утвержденному графику, останутся основным инструментом регулирования текущей ликвидности банковского сектора. Объем аукционов будет определяться исходя из необходимости выполнения операционной цели по рублевой денежной базе», - заверил регулятор.

Нацбанк также рассчитывает, что доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, не превысит 10% по итогам 21 года.