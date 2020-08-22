Последнее обновление: 22.08.2020 16:34

Белорусские сыщики поймали еще одного финансиста протестов

МВД Беларуси сообщило, что поймало одного из координаторов незаконных уличных акций. «34-летний минчанин занимался поиском и финансированием их новых участников», - сообщила пресс-служба МВД.

Поймать «злачынца» удалось «после задержания 37-летнего уроженца столицы, который рассказал о встрече с указанным мужчиной и его просьбах собрать массовку для участия в акции протеста за деньги».

Выяснилось, что за день до этого "клиент" вербовщика освободился из мест лишения свободы. Координатор подошёл к нему в одном из центральных продовольственных магазинов города и предложил собрать около 10-12 человек для участия в несанкционированном массовом мероприятии политического характера. После получения согласия незнакомец дал посреднику 60 рублей, а также купил ему спиртное и продукты питания.

Для пущей убедительности приложено видео, на котором отсидевший в колонии без единой запинки и слов-паразитов рассказывает о том, как его пытались подкупить протестующие. И не совсем понятен ход режиссера, который, скрывая лицо сидящего перед камерой докладчика, забывал сделать то же самое, монтируя в видео уличные кадры. Или все-таки, желающий выпить на уличных кадрах мужчина и сидящий перед камерой – разные люди?

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