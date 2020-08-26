Последнее обновление: 26.08.2020 14:25

Литва расширила санкционный список до 118 человек

МИД Литвы включил в санкционный список по Беларуси 118 человек с президентом Лукашенко, сообщает ТАСС.

Более ста должностных лиц Беларуси, в том числе президент республики Александр Лукашенко, внесены Литвой в уточненный список лиц, против которых Вильнюс намерен применить санкции. Об этом в среду сообщила журналистам Раса Якилайтене, советник министра иностранных дел Линаса Линкявичюса.

Это второй вариант санкционного листа балтийской республики. Первоначальный перечень, куда вместе с Лукашенко входили 32 человека, имеющие, по оценке Вильнюса, отношение к фальсификации итогов президентских выборов в Белоруссии и неоправданному применению силы к протестующим, МИД передал на утверждение МВД 19 августа.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование