Литва добивается санкций ЕС против Беларуси из-за строительства БелАЭС

Сейм Литвы во вторник, 5 мая, призвал правительство страны незамедлительно принять меры, чтобы не допустить попадания электроэнергии из Беларуси на литовский рынок.

Парламентарии одобрили резолюцию "Об энергетической независимости и угрозе, создаваемой Белорусской атомной электростанцией", строительство которой ведет структура российской госкорпорации по атомной энергии "Росатома".

В поддержку документа проголосовали 82 депутата, 4 воздержались. Кроме того, Сейм потребовал от ЕС ввести юридически обязывающие меры в отношении Москвы и Минска. В принятой резолюции содержится призыв к Европейскому Союзу "принять юридически обязывающее решение в отношении угрозы, которую представляет для населения ЕС Островецкая АЭС, и принять соответствующие меры в отношении Беларуси и России".

Инициировавшие документ 17 депутатов предложили правительству воспользоваться техническими мерами, которые еще до введения БелАЭС в строй ограничили бы поставки электроэнергии из Беларуси в Литву. Литовские парламентарии рекомендовали властям "добиваться введения санкций" от союзников Литвы, в частности, против компании-подрядчика Островецкой АЭС, передает DW.

"Резолюция Сейма призывает правительство использовать все политические и дипломатические средства для получения поддержки Европейского Союза, стран-членов ЕС и НАТО, Украины, других стран региона и всего международного сообщества в устранении угрозы, создаваемой Островецкой АЭС", - подчеркивалось далее в документе.

Белорусская АЭС возводится в 50 километрах от столицы Литвы Вильнюса по российскому проекту "ВВЭР-1200". АЭС будет состоять из двух энергоблоков. Пуск первого изначально был запланирован на конец 2019 года, второго - на 2020 год.

Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома"). Строительство ведется в партнерстве с МАГАТЭ и Европейской группой по регулированию ядерной безопасности (ENSREG).