Последнее обновление: 01.09.2020 17:46

МИД Литвы: Экономические санкции Лукашенко нанесут ущерб только самой Беларуси

Глава МИД Литвы Линкявичус ответил на угрозы Лукашенко бойкотировать прибалтийские порты.

«Экономика Беларуси сейчас находится на грани полного коллапса. И всё, что они делают, обернется бумерангом, в первую очередь, для них самих. Возможно, и другим тоже будет нанесен ущерб, но гораздо более сильный ущерб будет для страны, которая действительно переживает особый кризис. В данном случае не только политический, но и экономический», - заявил Линкявичус.

Как сообщалось, Лукашенко сегодня сказал, что будет договариваться с Россией о тарифах на перевалку грузов через российские порты на Балтике.

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