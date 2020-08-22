БАЖ требует разблокировать сайты, прекратить давление на прессу

Белорусская ассоциация журналистов требует от властей Беларуси разблокировать сайты, прекратить давление на прессу, обеспечить выпуск изданий. Требования озвучены в заявлении БАЖ.
В пятницу вечером стало известно, что Министерство информации ограничило доступ пользователей Беларуси к большому ряду сайтов медиа и политических движений.
Также с 9 августа и по настоящее время отсутствует доступ к сайту ОО «Белорусская ассоциация журналистов». Журналистской организации, члену Международной и Европейской федерации журналистов.
В пятницу под предлогом выхода из строя печатного станка государственное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати» сорвало выпуск очередных номеров газет «Народная Воля» и «Комсомольская правда в Белоруссии». В случае с «Комсомолкой» это уже третий случай срыва выхода газеты.
ОО «Белорусская ассоциация журналистов»:
- связывает блокировку интернет-ресурсов и срыв выхода печатных изданий с попыткой властей блокировать информацию о поствыборных протестах в стране и жестком насилии против их участников;
- считает такие действия косвенной цензурой и воспрепятствованием законной деятельности медиа в Беларуси;
- заявляет, что в результате этих действий не только нарушаются права журналистов и СМИ, но и ограничивается конституционное право граждан страны на получение полной, достоверной и своевременной информации;
- требует от властей страны немедленно прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий, разблокировать доступ к заблокированным сайтам;
- призывает белорусские и международные организации поддержать это заявление.