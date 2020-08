В Беларуси ограничен доступ к 70 сайтам, а также к Protonmail и Psiphon

Министерство правды Беларуси ограничило доступ к длинному списку сайтов, освещающих происходящие события в Беларуси.

Упомянутые ниже сайты заблокированы на «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь» 21 августа, сообщает tut.by. Пробелы с доступом к некоторым ресурсам наблюдались и раньше.

Список сайтов:

https://primaries.by

http://udf.by

https://masheka.by

https://progomel.by

https://pyx.by

https://tip.by

https://virtualbrest.by

http://vkurier.by

https://015.by/search/

https://tsepkalo.info

http://tsepkalo.com

https://honestby.org

https://babariko.vision

https://agitka2020.com

https://euroradio.fm

https://opg.ucoz.net

https://narodny-opros.info

https://statkevich.org

http://belarus.regnum.ru

http://belsat.eu

http://eurobelarus.info

http://gazetaby.com

http://mfront.net

http://spring96.org/ru/

http://ucpb.org

http://www.praca-by.info/index.php/ru/

http://www.svaboda.org

http://svaboda2.net

http://zapraudu.info

https://bchd.info

https://belarusinfocus.info/by

https://belprauda.org

https://elections2020.spring96.org

https://flagshtok.info/by

https://hramada.org

https://mspring.online/ru/tsikhanouskaja-on-top/

https://news.vitebsk.cc

https://www.politnavigator.net

https://vitebskspring.org

https://vot-tak.tv

https://www.moyby.com/news

https://www.the-village.me/news

https://zona.media/chronicle/belvybary

https://by.tribuna.com

Сегодня Мининформ также ограничил доступ к платформам «Голос» и «Зубр» и целому списку популярных прокси-сервисов. В число запрещенных попали сервисы ProtonMail и Psiphon.

If https://t.co/xKAhxdWhaD is unavailable, to access Psiphon:

📨email: get@psiphon.ca

🌍web: https://t.co/IeAUVfboeG

🎫telegram: https://t.co/MYggHLYkiS