В Минске с балконов снимали бело-красно-белый флаги

Сегодня прямо в центре Минска снимали бело-красно-белые флаги с балконов. Чтобы это сделать, к домам снова подгоняли автовышки.

Как сообщает tut.by, флаги снимали с домов рядом с железнодорожным и автовокзалами.

Снял бело-красно-белый флаг с балкона пятиэтажки на улице Гая, 15. В милиции пояснили, что так реагируют на заявление гражданина о символике, которая «оскорбляет его моральные принципы и взгляды». Хозяйка флага возмущена, в тот самый момент ее не было дома.

Вывешивали шторы в бело-красно-белых цветах и хозяева лоджии в многоэтажке по адресу Сморговский тракт, 9. Чтобы их снять, в квартиру пришел милиционер. Правоохранители считают, что минчане «нарушили архитектурное решение фасада или сооружения». Хозяин штор не согласен, обратился в прокуратуру.

Правозащитники отмечают, что нет нормативных актов, которые запрещали бы вывешивать подобную символику.