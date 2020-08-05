Глава Совбеза РБ заявил о 6-ти попытках цветных революций

Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Андрей Равков решил подкрепить вчерашнее послание Лукашенко чиновникам и парламенту постом в Facebook, причем именно в части высказывания о цветных революциях.

«В подтверждение прозвучавшей в послании Лукашенко темы цветных революций могу привести конкретный пример. Этот вывод не придуман, как это теперь модно говорить, в коридорах власти, а сделан учеными», - пишет Равков (https://www.facebook.com/GSSB.BY/posts/110961840714789).

«Так, начиная с 1994 года, ни одна значимая избирательная кампания в Беларуси не обходилась без внешнего вмешательства. Новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток цветных революций», - заявил глава Совбеза.

«Причем подобные процессы продолжаются, хотя подчас в более изощрённых, нередко закамуфлированных формах. Одна из них – так называемая «трансформация» предполагает кардинальное демонтирование суверенитета Беларуси через изменение общественного сознания, ценностной базы населения и дискредитацию органов государственного управления. А основными драйверами в этом должны быть внешне неполитизированные структуры, негосударственные СМИ, блогосфера и социальные сети. Конечно, современная жизнь немыслима без этих атрибутов, однако их использование именно для массового «промывания мозгов» превратилось в решающий фактор конфликтов и социальных потрясений XXI века».

«Выражусь образно – нас уже готовят к операции, но наркоз еще не наступил. Нельзя на это поддаваться», - резюмировал Равков.

«Научно-исследовательская работа проводилась в БГУ», - уточнил в теле поста глава Совбеза, что делает любой результат исследования ничтожным: БГУ напишет то, что скажут…

Так или иначе, но реплика Равкова о цветных революциях и вмешательствах извне показывает, что верхушка белорусской власти окончательно слетела с катушек и любыми, пока еще ненасильственными средствами пытается стабилизировать задрожавший под ногами столп приобретенной за 26 лет власти.

Уминая о вмешательствах извне, у Равкова не хватило мужества сообщить последние данные о поиске затерявшихся на просторах 167 российских боевиков. Впрочем, даже понятно почему…