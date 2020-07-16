Лукашенко: Кто не служил, тот не может быть президентом

Лукашенко сегодня анонсировал грядущие поправки в Конституцию. Служба в армии может стать одним из обязательных требований для желающих занять пост президента.

"У нас там просятся во власть, а они, оказывается, пороху не нюхали! Нам надо вплоть до Конституции записать определение, чтобы на должность президента не мог претендовать человек, который не служил в армии. Какой он главнокомандующий, если не знает, что такое армия. Будет рот раскрывши ходить, ты ему лапши на уши навешаешь, скажешь СВД, а он подумает, что танк. Не служил в армии, значит, тебя там быть не должно", - заявил сегодня Лукашенко.

"Если женщина будет претендовать, мы заранее ее отправим в Витебскую бригаду, чтобы она была подготовленной и могла отличить БТР от танка, БМП и так далее", - сказал белорусский правитель.

Он также сообщил, что сейчас идет работа над новым законом о государственной службе.

"Мы хотим государственных служащих довести до уровня военных. А чем госслужба отличается? Порой она даже важнее. Они же хотят командовать армией, поэтому госслужба должна быть соответствующая", - заявил белорусский правитель.