Золотовалютные резервы Беларуси в июле выросли на $61,8 млн.

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 августа 2020 года, по предварительным данным, составили 8 857,5 млн. долларов США.

Как сообщила пресс-служба Нацбанка Беларуси, за июль 2020 года золотовалютные резервы выросли на 61,8 млн. долларов США или на 0,7% после роста в июне на 916,4 млн. долларов США или 11,63%.

«Рост уровня золотовалютных резервов в июле в основном обусловлен увеличением стоимости монетарного золота», -= признались в Нацбанке.

В июле 2020 года Правительство и Нацбанк Беларуси исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму порядка 422 млн. долларов США.