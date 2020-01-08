ЗВР Беларуси на 1 января составили $9,4 млрд.

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 января 2020 года, по предварительным данным, составили $9 393,5 млн., сообщила пресс-служба Нацбанка РБ.

За 2019 год международные резервные активы выросли на $2,2 млрд. или 31,2%, в том числе за декабрь – на $234,7 млн. или на 2,6%.

В целом за год правительство и Нацбанк исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму порядка $4,2 млрд., в том числе в декабре порядка $355 млн.

Следует отметить, что Нацбанк в своем пресс-релизе не указал, что обеспечить рост ЗВР в декабре удалось только за счет экстренного привлечения китайского кредита на 3,5 млрд. юаней (примерно $500 млн.).

«Пополнение золотовалютных резервов в 2019 году осуществлялось в основном за счет покупки Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“, поступления в бюджет налогов, пошлин и иных платежей в иностранной валюте, а также эмиссии Министерством финансов и Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте», - перечисляет Нацбанк РБ источники пополнения ЗВР.