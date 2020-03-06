ЗВР Беларуси в феврале потеряли сразу $438,2 млн.

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 марта 2020 года, по предварительным данным, составили $8804,9 млн.

В феврале ЗВР снизились на 4,7% или $438,2 млн. после снижения в январе на $150,4 млн. или 1,6%, сообщила пресс-служба Нацбанка РБ.

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам февраля в основном обусловлено плановым погашением Правительством и Национальным банком Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $383,5 млн.», - говорится в комментарии регулятора.

Нацбанк также сообщил о том, что был вынужден выходить с валютными интервенциями на БВФБ из-за растущего спроса на валюту на фоне отсутствия договоренностей по поставкам нефти с РФ.

«(Снижение обусловлено) … также продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», - отмечается в комментарии.

«Поддержанию уровня золотовалютных резервов в феврале способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, поступление средств от продажи облигаций Министерства финансов, номинированных в иностранной валюте, а также увеличение стоимости монетарного золота», - сообщил регулятор.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.