ЗВР Беларуси в сентябре 2019 года снизились на $60,1 млн.

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 октября 2019 года, по предварительным данным, составили $8 830,9 млн.

За сентябрь 2019 года золотовалютные резервы снизились на $60,1 млн. (на 0,7%) после роста в августе 2019 года на $263,1 млн. (на 3,0%), сообщает пресс-служба Нацбанка РБ.

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам сентября обусловлено плановым погашением Правительством и Национальным банком Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка $355 млн.», - отмечается в сообщении.