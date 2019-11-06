Последнее обновление: 06.11.2019 10:29

ЗВР Беларуси на 1 ноября достигли $9,2 млрд.

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 ноября 2019 года, по предварительным данным, составили $9193,8 млн.

За октябрь 2019 года золотовалютные резервы выросли на $362,9 млн. или на 4,1% после снижения в сентябре 2019 года на $60,1 млн. (0,7%).

В октябре 2019 года правительством и Нацбанк РБ исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму порядка $225 млн.

«Увеличению уровня золотовалютных резервов в октябре способствовали покупка Нацбанком иностранной валюты на торгах ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также увеличение стоимости монетарного золота», - говорится в сообщении Нацбанка РБ.

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