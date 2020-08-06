Украина на получала официального согласия Минска на передачу «вагнеровцев»

Белорусские власти пока официально не подтвердили своё согласие передать Украине членов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", принимавших участие в боевых действиях на стороне боевиков на Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Разговор вчера между двумя президентами был очень конструктивным, с обеих сторон даны соответствующие распоряжения правоохранительным органам, но о том, что Беларусь уже официально согласилась передать этих людей Украине, мы официальной коммуникации не получали. На данный момент, она существует из источника в СМИ…", - сказал Кулеба в четверг на брифинге, передает Интерфакс.

Сегодня Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины в рамках дела о задержанных в Минске «боевиках ЧВК Вагнера».