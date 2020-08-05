Зеленский звонил Лукашенко насчет выдачи российских боевиков

Президент Украины Владимир Зеленский подробно обсудил с Лукашенко вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси в конце июля группы лиц, которая относится к частной военной компании Вагнера.

В ходе телефонного разговора Зеленский выразил убеждение, что причастным к действиям незаконных формирований на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания.

"Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами", - Зеленский, передает пресс-служба президента Украины.

«Владимир Зеленский затронул в разговоре вопрос о задержанных в Беларуси боевиках. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях на Донбассе, и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам. Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений», - сообщил пресс-служба Лукашенко.

Помимо боевиков Зеленский и Лукашенко обсуждали двусторонних отношений, подготовку к проведению осенью текущего года в Гродно третьего Форума регионов Беларуси и Украины, эпидемиологическую ситуацию в странах, меры по борьбе с распространением коронавируса.

«Речь также шла об усилении пограничного контроля на белорусско-украинской границе и активизации взаимодействия между пограничными ведомствами», - говорится в сообщении белорусской стороны.