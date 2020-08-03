Последнее обновление: 03.08.2020 22:57

Беларусь получила запрос Украины на арест "вагнеровцев"

Генпрокуратура Беларуси подтвердила Офису генерального прокурора Украины получение запроса Украины о временном аресте задержанных российских боевиков.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Офис генпрокурора

Дословно: "Генпрокуратура Республики Беларусь подтвердила Офису Генпрокурора получение запроса Украины о временном аресте задержанных 29 июля белорусскими правоохранительными органами 28 человек, среди которых 9 украинцев. Они подозреваются в участии в террористической организации. В частности, речь идет об участии в вооруженном конфликте против Украины в Донбассе в составе ППК "Вагнер", - говорится в сообщении.

Украинское ведомство готовит документы на экстрадицию задержанных.





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