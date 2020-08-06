В Бейруте введен режим чрезвычайного положения

Столица Ливана объявлена районом бедствия после мощных взрывов в морском порту Бейрута, в городе вводится на две недели режим чрезвычайного положения.

Об этом объявлено в среду, 5 августа по итогам экстренного заседания правительства. Ответственность за соблюдение режима возлагается на Высший Совет обороны (ВСО) Ливана.

Правительство Ливана распорядилось в среду поместить под домашний арест всю администрацию бейрутского порта, пока не будет установлена ответственность конкретных должностных лиц за произошедший во вторник взрыв.

Чиновникам запрещено покидать свои дома. Они также не смогут исполнять свои обязанности до завершения следствия. Выполнение этой директивы возложено на армию.

По словам премьер-министр Хасана Диаба, правительство направит сейчас все усилия на спасение людей и поиски погибших под обломками разрушенных построек в порту.

Мощные взрывы произошли в районе порта Бейрута во вторник вечером, 4 августа. По данным городских властей, пострадала половина зданий ливанской столицы, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последней информации Минздрава, пострадали свыше 5 тысяч человек, погибли по меньшей мере 135.

Точные причины взрывов еще неизвестны. По словам премьер-министра Ливана Хасана Диаба, взрывы были вызваны детонацией 2750 тонн аммиачной селитры (нитрат аммония), которая в течение шести лет хранилась на складе без соблюдения мер предосторожности.

В 2014 году в Бейруте задержали сухогруз Rhosus из-за нарушений правил эксплуатации и невыплаты зарплаты экипажу. На борту судна находился опасный груз. Инспекция запретила экипажу выводить судно из порта, а аммиачная селитра была перемещена с него на один из портовых складов.