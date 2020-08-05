Власти Ливана назвали причину взрыва в порту Бейрута

Взрыв в порту Бейрута произошел во время сварочных работ. Об этом сообщает ливанский телеканал LBC International.

По версии властей, на одном из складов порта находилось 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры. Чтобы избежать кражи вещества, сотрудники порта решили заделать небольшие отверстия, через которые злоумышленники могли проникнуть на склад. При проведении сварочных работ произошла детонация.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб, комментируя эту информацию, сказал: «Я не успокоюсь, пока мы не найдем человека, ответственного за то, что случилось, чтобы привлечь его к ответственности и наложить на него самые суровые наказания, потому что недопустимо, чтобы партия аммиачной селитры, оцениваемая в 2750 тонн, находилась на складе в течение шести лет без принятия профилактических мер».

Ливанский президент Мишель Наим Аун заявил о необходимости расследовать произошедшее и наказать виновных, особенно с учетом того, что в отчетах о безопасности говорилось, что в указанном помещении находились легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы, передает РКБ.

Взрыв в порту Бейрута, столице Ливана, произошел вечером 4 августа. Судя по видеозаписям очевидцев, ему предшествовал пожар. Гриб от взрыва было видно за десятки километров. Взрывная волна повредила здания в близлежащих районах Бейрута в радиусе нескольких километров.