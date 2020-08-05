Последнее обновление: 05.08.2020 09:58

Среди пострадавших из-за взрыва в Бейруте оказалось 48 сотрудников ООН

При взрыве в порту Бейрута пострадали 48 сотрудников ООН, сообщил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, передает телеканал Al Jazeera в Twitter.

«В результате взрыва в Бейруте получили ранения 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей», — сообщил Хак.

Согласно последним данным Минздрава Ливана, при взрыве пострадали более 4 тыс. человек, по меньшей мере 78 человек погибли, передает РБК.

Взрыв в порту Бейрута произошел во вторник, 4 августа. В результате повреждения получила половина зданий административной части города.

Верховный совет обороны Ливана по итогам экстренного заседания объявил город зоной бедствия и рекомендовал правительству ввести в столице чрезвычайное положение на две недели. По предварительной версии Службы национальной безопасности страны, причиной взрыва стали взрывоопасные материалы, которые хранились на складе в порту.

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