США и Европа дали Ирану время до августа заключить соглашение, иначе введут санкции

США и европейские союзники договорились установить крайний срок для достижения ядерного соглашения с Ираном – август 2025 года. Об этом сообщает Axios со ссылкой на трех осведомленных собеседников.

Согласно информации, госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании 14 июля. В ходе беседы и была достигнута договоренность о дедлайне для Ирана и скоординированы позиции.

Отмечается что если к этому сроку не будет достигнуто соглашение, то три европейские державы планируют запустить механизм "мгновенного возврата", который автоматически восстановит все санкции Совета Безопасности ООН, снятые в рамках иранского соглашения 2015 года.

Срок действия положения о "мгновенном возврате" истекает в октябре, а процесс его активации занимает 30 дней. По словам собеседников, европейцы хотят завершить процедуру до того, как Россия займет пост председателя Совета Безопасности ООН в октябре.

По словам двух собеседников, европейцы теперь планируют в ближайшие дни и недели вступить в диалог с Ираном и заявить, что страна может избежать санкций, если предпримет шаги, чтобы успокоить мир относительно своей ядерной программы.

К этим шагам относятся возобновление мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также вывоз из ядерных объектов Ирана примерно 400 кг урана, обогащенного до чистоты 60%, сказал один из собеседников.