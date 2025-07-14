Последнее обновление: 14.07.2025 18:00

ЕС предложил Армении сотрудничество в борьбе с дезинформацией и киберугрозами

ЕС предложил Армении сотрудничество в борьбе с дезинформацией и киберугрозам. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства Армении по итогам встречи фон дер Ляйен, Антониу Кошты и премьер-министра Никола Пашиняна.

Согласно информации, Брюссель предложил Еревану воспользоваться инструментами ЕС для противодействия угрозам в сфере безопасности, в том числе информационным манипуляциям, внешнему вмешательству и кибератакам.

В рамках поддержки информационной экосистемы Армении Евросоюз также объявил о новом пакете помощи в размере €1,5 млн для укрепления независимых СМИ.

Руководство ЕС также выразило признательность Еревану за сотрудничество и усилия по предотвращению обхода санкций РФ. Стороны договорились развивать тесное сотрудничество и координировать совместные усилия в этом направлении.

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