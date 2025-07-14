Лукашенко увидел "шалости" правительства в вопросе "справедливого ценообразования". Это следует из его высказываний на встрече с делегацией Санкт-Петербурга.

"Мы не отказываемся от работы на государственном уровне. Смотрю, и вы уже не только на картошку, но и в целом на борщевой набор пытаетесь цены отрегулировать. Хотя нас критиковали в прошлом году, что мы регулируем цены. Мы ничего не регулировали. Мы просто хотели установить правила. Как я главному нашему ценовику говорю, не надо ничего регулировать, мы не умеем это делать, и это невозможно сейчас в этом хаосе. Надо цену справедливости установить", - сказал Лукашенко.

"Но чувствую, что с изменением правительства после выборов там начались шалости. Я это вижу. Мне люди пишут каждый день. А пресс-служба анализирует это и все мне на стол. Так что готовьтесь, будете докладывать мне по цене справедливости", - заявил Лукашенко, обращаясь к представителям белорусской стороны на встрече.

В их числе были в том числе первый вице-премьер Николай Снопков, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.